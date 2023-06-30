محمد عبد العزيز: أحداث الاتحادية شهدت اعتداءات وحشية من الإخوان على الشعب

‏قال محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، أن أحداث الاتحادية كانت من أسوأ الأحداث التي مرت عليه لسببين، الأول انه فقدت فيها صديقه الشهيد الحسيني أبو ضيف الذي استشهد على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية أثناء قيامه بعمله الصحفي لتوثيق الأحداث وأيضا شهدت اعتداءات وحشية من الإخوان على المختلفين معهم من الشعب المصري.

الحسيني أبو ضيف



‏و تابع عصام زكريا الكاتب الصحفي خلال التقرير الذي أذاعته فضائية "cbc"، أن الحسيني أبو ضيف من أنبل الناس الذي قابلهم في حياته وأن مواقفه كانت واضحة جدا ولا يوجد بها أي مساومات وكان مع الديمقراطية والدولة المدنية وضد دولة الإخوان بكل وسيلة ممكنة.