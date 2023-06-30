عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثورة 30 يونيو.. مجدي أحمد علي: واجهنا بلطجية الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة| حوار

مجدي أحمد علي
مجدي أحمد علي

تحدث المخرج مجدي أحمد علي، عن كواليس ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، كاشفا كواليس اعتصام ومثقفي وفناني مصر داخل وزارة الثقافة، قبيل اندلاع الثورة والإطاحة بالمعزول محمد مرسي من سدة الحكم. 

وقال المخرج مجدي أحمد علي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن اعتصام وزارة الثقافة بدأ منذ يوم 5 يونيو باحتجاج رموز الفن والثقافة على ما قام به الإخوان بالإطاحة بالدكتورة إيناس عبد الدايم من دار الأوبرا وقتها، والدكتور أحمد مجاهد من الهيئة العامة للكتاب. 

 

محاولة أخونة وزارة الثقافة 

وتابع مجدي أحمد علي، أن فناني ومثقفي مصر بدأوا يشعرون أن هناك تصفية داخل وزارة الثقافة لصالح الإخوان لاسيما بعد تعيين وزير ثقافة تابع للجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أنهم لم يعلموا شيء عن وزير ثقافة الإخوان سوى أنه معيد ويكتب في جريدة باسم الشعب، وتأكدنا من انتماءه للإخوان. 

واستكمل مجدي أحمد علي، أنهم بدأوا الاعتصام ومعهم حركة تمرد الرافضة لحكم الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الجماعة المحظورة كان يسيطر عليهم حالة إنكار للأحداث وأنهم كانوا يعتقدون أن لا أحد غيرهم يملك القوة اللازمة للحشد والاعتصام، ما جعلهم يهملون اعتصام وزارة الثقافة في بدايته. 

 

بلطجية الإخوان بقيادة أحمد المغير 

 

واستطرد مجدي أحمد علي، أن جماعة الإخوان الإرهابية بعدما وجدث أن اعتصام وزارة الثقافة بدأ يكبر حالوا فضه بمجموعات تابعة لهم يقودها الإخواني أحمد المغير، لكن الشرطة تصدت ومنعت التصادم، لافتا إلى أن مثقفي وفناني مصر رشقوا «المغير» بالهتافات الساخرة وقتها. 

وتابع مجدي أحمد علي، أن اعتصام وزارة الثقافة، تحول بعدها إلى ملتقى ثقافي وفني وسياسي، وانضم لهم عدد كبير من رموز السياسة منهم الراحل جورج اسحاق، ثم اتخذ الاعتصام شكل المظاهرة الدائمة وتم غلق شارع وزارة الثقافة، وتنوعت الأحداث الفنية داخل الاعتصام كالرقص والغناء والفنون المختلفة والمسرح وغيره، حتى جاء يوم 30 يونيو فاجتمع الفنانين والمثقفين وتحركوا من هناك إلى ميدان التحرير، وانضموا للحشد الكبير من المصريين الذي قدرهم موقع جوجل ايرث بـ 30 مليون مواطن مصري. 

وأوضح مجدي أحمد علي، أن ثورة 30 يونيو كانت رغبة من الشعب للتغيير على المستوى الأخلاقي والفكري، مشيرا إلى أن بداية تحرك المعتصمين في وزارة الثقافة كان من صباح يوم 30 يونيو، ثم اتجهت المسيرة إلى ميدان التحرير، وأن المسيرة منذ تحركها من الزمالك وبدأت الأعداد تتزايد بانضمام المواطنين المصريين لها فازداد عدد المسيرة حتى وصلت إلى كوبري قصر النيل، وهنا كان زحام شديد وصعب الحركة. 

txt

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

رموز اعتصام وزارة الثقافة 

وأوضح مجدي أحمد علي، أن اعتصام وزارة الثقافة، ضم عدد كبير من الرموز الثقافية والفنية، منهم: (سيد حجاب، فتحية العسال سامح الصريطي، خالد يوسف، محمد العدل)، وعدد آخر كبير صعب تذكره بالكامل، لافتا أن هناك مجموعة كانت تتردد من منازلهم على مكان الاعتصام، وأخرى كانت مقيمة فيه، وأنه أقام في الاعتصام طوال فترة الـ 25 يوما، وتولى مهمة جلب متطلبات الاعتصام، من: (مراتب ومأكولات ومشروبات، وغيره). 

وأشار مجدي أحمد علي، أن هناك مجموعة من الفنانين التشكيليين، حضروا إلى مقر الاعتصام لرسم لوحات تؤرخ احتجاجات المثقفين والفنانين، لافتا إلى أنهم في الاعصام كانوا يتمنوا الخلاص من حكم جماعة الإخوان، لكن لم يتوقعوا ما حدث في ثورة 30 يونيو. 

 

خطورة السلفيين 

ونوه مجدي أحمد علي، أن ثورة 30 يونيو كانت تهدف إلى التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية وكل من والاهم كالسلفيين، مؤكدا أن السلفيين لم يتم التخلص منهم وموجودين ويكبرون ومسيطرين، وأن الصدام معهم حتمي، لأنه ينبغي التخلص من كل هذه الجماعات حتى ننشئ مجتمع ديمقراطي سليم. 

واختتم مجدي أحمد علي، أنه ينبغي الإنتباه لخطورة السلفيين لأنهم لا يلجأون للصدام المباشر لأن لديهم «التقية» ولكنهم ينتظرون اللحظة المناسبة للتحرك والصدام، مشيرا إلى أن السلفيين لديهم جماعات كثيرة جدا ويجنون أموال كثيرة لدرجة أن أحدهم قال «احنا اغنى من الدولة»، فلابد من الانتباه لهم حتى تحقق ثورة 30 يونيو كل أهدافها. 

 

مجدى أحمد على المخرج مجدي أحمد علي 30 يونيو ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا

خليتني ومن فدوة لضحكته.. طرح أول أغنيتين لألبوم حاتم العراقي

بعمل لايك لنفسي.. محمد رمضان: جعفر العمدة أحسن مسلسل الموسم الماضي

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

اللي همك.. طرح برومو أغنية صابر الرباعي الجديدة

شوفلي جوان.. شاهد ابنة محمد رمضان ترقص على أغاني المهرجانات

فستان مفتوح.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

مفيش أجازة .. عمال السكة الحديد شغّالين في عيد الأضحى | صور

إنشاء المدراس وضخ ملايين الدولارات.. كيف نهضت الدولة بالتعليم بعد 30 يونيو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ