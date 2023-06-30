على خلفية حادثة حرق القرآن الكريم.. الكويت تستدعي سفيرة السويد لديها

استدعى نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء اليوم الجمعة، سفيرة السويد ليزلوت أندرسون، المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى دولة الكويت، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم في يوم الأربعاء الماضي.

وقام نائب وزير الخارجية الكويتي بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في المذكرة عن إحتجاج دولة الكويت على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرأن الكريم، علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية ضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بإستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.