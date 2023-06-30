مارجريت عازر تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء من الإخوان .. فيديو

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان أقامت خيام ومنازل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء من قبل أعضاء الجماعة أمام البوابة من حيث تكسير الزجاج وضربها وإصابتها بكدمات متفرقة.

ولفتت عازر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، إلى أنها توقعت أن التجاوز ضدها لن يصل لحد الضرب باليد، لكن ما حدث كان مفاجأة من قبل أعضاء الإرهابية.

وشددت عضو مجلس النواب، أن دخول وخروج الضيوف والإعلاميين من مدينة الإنتاج الإعلامي كان بمثابة المعجزة.