أبو العينين: أشكر إلهام أبو الفتح لدورها المتميز في النهوض بشبكة قنوات ومواقع صدى البلد

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، مدير تحرير جريدة «الأخبار» على جهودها المخلصة والمتميزة في إدارة الشبكة الإعلامية لقنوات صدى البلد خلال 12 عامًا .

وقال أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: «أشكر إلهام أبو الفتح لدورها المتميز في النهوض بشبكة قنوات ومواقع صدى البلد».

وتابع وكيل مجلس النواب، أنّ شبكة قنوات ومواقع صدى البلد لها دور واضح في خدمة المجتمع المصري فهي قناة وطنية، وتتمتع بمصداقية عالية لدى الجماهير ولم يستطع أحد أنّ يطالها بسوء مضيفا: «محدش قدر يفتح بوقه عن القناة لأنها مصرية ووطنية لا يعنيها ويهمها سوي مصر والتعبير عن المصريين».

والمعروف أن الإعلامية إلهام أبو الفتح ساهمت في تأسيس قناة صدى البلد منذ بدء تدشين القناة، وخلال 12 عاما استطاعت أن تساهم في وضع قناة صدى البلد ضمن أكثر القنوات مصداقية وأكثرها مشاهدة في مصر والوطن العربي.

والمعروف أن إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار حصلت علي العديد من الجوائز العالمية والمحلية في التحقيقات الصحفية بجريدة الأخبار منها جائزة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي، وجوائز مصطفي أمين ونقابة الصحفيين.