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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الهبوط يزداد.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس

صدى البلد

تقدم الداخلية في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه المثير على المقاولون بهدف نظيف في الجولة الـ 32 لبطولة الدوري.

وشهدت مباريات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري والتي أقيمت اليوم الجمعة عن فوز إنبي على فاركو 2-1، والداخلية على المقاولون 1-0، وتعادل طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا 0-0.

 

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 68 نقطة من 26 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة

4- الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة

5-  المصري البورسعيدي  44 نقطة من 31 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- فاركو 41 نقطة من 32 مباراة

9- الاتحاد السكندري 41 نقطة من 30 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13-  الإسماعيلي 34 نقطة من 31 مباراة

14-  أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة  

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 20 نقطة من 31 مباراة

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