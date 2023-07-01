عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد محجوب: والدي واجه الجماعات الإرهابية بالفكر فتعرض لمحاولة اغتيال

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن علاقته بجماعة الإخوان بدأت منذ كان طفلا صغيرًا في الإعدادية أو الثانوية، حيث كان والده وزيرًا للأوقاف، وكانت البلد تعاني من إرهاب في التسعينات وما قبلها.

txt

خالد محجوب: أشكر شعب مصر من أعماق قلبي لدوره في 30 يونيو

txt

تأجيل حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج «الشاهد» إلى الغد


وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "والدي كان يتبنى الفكر المستنير هو والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، والمفتي الدكتور سيد طنطاوي، كانوا يؤمنون أن مواجهة الجماعات يكون بالفكر إلى جانب المواجهات الأمنية، كنت أرى أحاديث ومتابع ما يدور في الساحات، وكنت قلق جدًا كابن، خاصة بعد تعرض والدي لمحاولة اغتيال وهو عائد من المنيا".
وكشف كواليس محاولة الاغتيال، قائلًا: "كان هناك احتفال للأوقاف في أبو قير، وكان في مؤتمر يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حضره والدي ونزل من إسكندرية على محافظة المنيا بسيارته، وهو عائد تعرض لمحاولة اغتيال، والرئيس الأسبق مبارك أمر بسيارة مصفحة لم تخرج إلا للشخصيات المهددة"ـ مشيرًا إلى أن كان هناك محاولات اغتيال لعدة شخصيات، وتم اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب، وحاولوا اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

إكسترا نيوز الجماعات الارهابية الدكتور محمد الباز الفكر المستنير برنامج الشاهد جماعة الإخوان خالد محجوب فضائية اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

استقل قطار الحرمين.. رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

مفاجأة جديدة بشأن ضم إمام عاشور.. وتدخل من بيراميدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استغلال طاقة الشباب| أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة .. ويؤكد: الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي

لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يجدد العهد مع الشعب المصري

السودان .. تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد.. 17 كلمة تسخر لك الأرزاق بكل ساعة

دعاء ثالث أيام التشريق لايرد .. للزوج والأهل والأبناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فيديو

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ