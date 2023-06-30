تأجيل حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج «الشاهد» إلى الغد

أعلن الإعلامي الدكتور محمد الباز، تأجيل عرض الحلقة الأولى من لقاء المستشار الدكتور خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، في برنامج "الشاهد"، إلى الغد؛ نظرًا لظروف التغطية المباشرة عن ثورة 30 يونيو، على قناة “إكسترا نيوز”.

وتعرض شهادة المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، في 3 حلقات، يكشف خلالها “كواليس قضية الهروب من سجن وادي النطرون”، و"تفاصيل استدعائه لمأمور السجن"، و"تعرضه للتهديدات"، و"كيف تدخل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله لوقف نظر القضية بعد تورط الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات الإخوان".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز"، بداية من أول يونيو، ويستمر حتّى 2 يوليو 2023، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويرأس تحرير البرنامج، الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، ومن إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.