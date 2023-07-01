عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد محجوب: أشكر شعب مصر من أعماق قلبي لدوره في 30 يونيو

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

وجه المستشار خالد محجوب رئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، الشكر للشعب المصري، مؤكدًا أنه لولا دوره في 30 يونيو ما كنا موجودين في هذه اللحظة لنقول شهادتنا.


وقال خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أول مرة يظهر في حديث تلفزيوني، لذا أراد أن يوجه رسالة شكر من أعماق قلبه لشعب مصر.


وأضاف "الشعب المصري مهما تتحدث عنه، لن تكفيه حقه على مدار التاريخ، وليس 30 يونيو فقط، شعب عظيم، قام بثورة عظيمة، سنده جيش مصر العظيم بقيادة قائد عظيم، أوصل مصر إلى بر الأمان، لنتمكن الآن من أن نجلس لنحكي لأولادنا وأحفادنا في المستقبل، وحتى تكون هذه الشهادة منارة وإيضاح أمر الجماعات حتى لا يقعون فريسة لفكر متطرف يعود على الوطن بخسائر كبيرة.
 

خالد محجوب للشعب المصري 30 يونيو محمد الباز برنامج الشاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

استقل قطار الحرمين.. رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

مفاجأة جديدة بشأن ضم إمام عاشور.. وتدخل من بيراميدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استغلال طاقة الشباب| أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة .. ويؤكد: الرئيس السيسي أقام بنية أساسية جديدة لمصر وساهم في زيادة قيمة الأراضي

لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يجدد العهد مع الشعب المصري

السودان .. تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد.. 17 كلمة تسخر لك الأرزاق بكل ساعة

دعاء ثالث أيام التشريق لايرد .. للزوج والأهل والأبناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فيديو

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ