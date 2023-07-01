خالد محجوب: أشكر شعب مصر من أعماق قلبي لدوره في 30 يونيو

وجه المستشار خالد محجوب رئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، الشكر للشعب المصري، مؤكدًا أنه لولا دوره في 30 يونيو ما كنا موجودين في هذه اللحظة لنقول شهادتنا.



وقال خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أول مرة يظهر في حديث تلفزيوني، لذا أراد أن يوجه رسالة شكر من أعماق قلبه لشعب مصر.



وأضاف "الشعب المصري مهما تتحدث عنه، لن تكفيه حقه على مدار التاريخ، وليس 30 يونيو فقط، شعب عظيم، قام بثورة عظيمة، سنده جيش مصر العظيم بقيادة قائد عظيم، أوصل مصر إلى بر الأمان، لنتمكن الآن من أن نجلس لنحكي لأولادنا وأحفادنا في المستقبل، وحتى تكون هذه الشهادة منارة وإيضاح أمر الجماعات حتى لا يقعون فريسة لفكر متطرف يعود على الوطن بخسائر كبيرة.

