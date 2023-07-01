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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة غريق في سقوط سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية.. صور

الحادث
الحادث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة غريق في حادث سقوط سيارة ملاكي هيونداي بترعة الإسماعيلية.

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رجال الضفادع البشرية، نجحوا في انتشال السيارة و جثة الغريق ويدعى يوسف حسني الحداد، تم نقله إلى مشرحة المستشفى.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد 
سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية أمام قرية الظاهرية السياره بإسم صابر عطيه على، هيونداي اكسل، موديل ٩٣ مرور التل الكبير.

تلقي مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالإسماعيلية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالاسماعيلية بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز.

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