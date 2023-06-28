عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بالديوان العام

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة)، وذلك لتلقى التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، نيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عطية مدير عام المتابعة بالإسماعيلية، والشيخ أحمد بيومي رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، ولبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية ودكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان، وإسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.


كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات، أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

اللواء أركان حرب شريف فهمي بيت العائلة المصرية بيت العائلة المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

وزير الأوقاف: كل عمل ثقافي جاد هو إضافة حقيقية لبناء وعي رشيد

الفرفرة والكيرم.. رمضان في الطائف بالسعودية طعم تاني

برلمانية: معارض أهلا رمضان نجحت في توفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

الإمارات.. الإفراج عن 338 مسجونا في رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ