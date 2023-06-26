إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية

أصيب شخصين، مساء اليوم الإثنين ، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل علي طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيل. 17 امام قرية النصر دائرة القنطرة غرب.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل علي طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 امام قرية النصر ، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى طوارئ ابوخليفة لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم الطبية.

بينما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وتم رفع أثار حادث السيارتين الي جانبي الطريق، وذلك لتيسير حركة سير السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.