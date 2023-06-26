محافظ الإسماعيلية يدشن حملة 100 يوم صحة

دشن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الأحد حملة 100 يوم صحة، من وحدة طب أسرة عرايشة مصر، وتعمل الحملة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل الإسماعيلية والتي تستمر فعالياتها حتي 1 اكتوبر المقبل، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وقال اللواء شربف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة 100 يوم صحة، تعتبر نِتاج لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور علي حطب، أن حملة 100 يوم صحة، تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة منها " السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، بالإضافة الي خدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص هن الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن.

وأضاف حطب، أن مبادرة 100 يوم صحة،تقدم أيضا فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مضيفا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة المنشرة في جميع إنحاء المحافظة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن مديرية الصحة بالإسماعيلية تُسخر كافة إمكانياتها لوصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، لافتا إلى أنه تم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة، ونه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات.

وأشار وكيل صحة الإسماعيلية، على التنسيق بين الإدارات المعنيه ورؤساء المدن والمراكز بأماكن تواجد الفرق حسب المستهدف المطلوب وفقا للخطة الموضوعة ، كذلك إعداد تقرير يومى لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، لافتا بقيام فرق التواصل المجتمعى بتكثيف الدعاية للحملة وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة ،من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات وان العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة

وأوضح الدكتور علي حطب، أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.