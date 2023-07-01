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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف بالإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف وسط الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حملة مكبرة على أعمال البناء المخالف للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وذكر الحي في بيان أنه فور تلقي بلاغًا يفيد بوجود أعمال بناء بالعقار ١ شارع علي بك الكبير، توجهت إدارة المشروعات للمكان المذكور وتمت المعاينة على الطبيعة وتبين أن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار ومحلات والعقار خالٍ من السكان ماعدا المحلات.

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وأشار البيان إلى أنه بفتح المحل تبين سقوط اسقف الأدوار الثلاثة على الأرضي، ولا يوجد أعمال بناء، وتم إعداد تقرير بالمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت المهندسة نهى خليفه على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

الاسكندرية البناء المخالف الاجهزة التنفيذية إدارة المشروعات إقليم الإسكندرية اللواء محمد الشريف

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