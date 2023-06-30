محافظ الإسكندرية: مليون جنيه غرامات فورية على مخالفات إقامة الشوادر والذبح

شن حي شرق بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لمنع إقامة أى شوادر والالتزام بأشتراطات الذبح بالمجازر وعدم الذبح بالطرق العامة شملت الحملة مناطق متعددة بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ620 ألف جنيه.

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك حملة لمتابعة منع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة استهدفت الحملة شارع السيد محمد كريم ، سيدي ياقوت ، علي بك جنينة، السيد إبراهيم جودة ، وكالة الليمون، قبو الملاح ، الغزالي ، الحجاري ، شارع رأس التين ، مسجد طاهر بك ، عبد الفتاح السمنودي ، جامع الشيخ مع مفهمي النقراشي ، الباب الأخضر، سوق راتب ، القاضي سند ، صفر باشا

وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 108 الف جنيه

ونفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لحظر الذبح العشوائى بالشوارع وحظر إقامة أى شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة شملت شارع عقل باشا ، ش البكباشى العيسوى، ش ابن عقيل، ش مسجد الصداقه ، ش جمال عبد الناصر ، ش عزبة السيوف ، شارع خالد بن الوليد ، شارع عمر بن عبد العزيز وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 93 ألف جنيه.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لحظر إقامة الشوادر او ذبح الاضاحى بالطرق العامة شملت منطقة الإبراهيمية ، منطقه محرم بك ، منطقة الحضرة القبلية والبحرية وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 88 ألف جنيه.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر الحكومية وإزالة الشوادر بحرم الطريق العام استهدفت الحملة طريق الطابية ، عزبة حوض 10 ، المنشية البحرية، المهداوي ، ملك حفني قبلي ، الحرمين ، تقسيم الزهور ، 30 الجديد ، الصفا والمروة وأسفرت الحملة عن تغريم المخالفين بقيمة 57 ألف جنيه.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة لمنع إقامة أى شوادر بالطرق العامة شملت الحملة منطقه كرموز ، منطقة مينا البصل، كرموز ، راغب باشا ، النخيل ، ابن السيار ، عين جالوت وأسفرت الحملة عن إزالة 9 فروشات أغنام وفرض غرامات فورية تقدر ب 29 ألف جنيه.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة إستقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.