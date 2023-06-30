انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الاهمية الاقتصادية لاقليم الاسكندرية والذي يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطرح .

وأوضح اانفوجراف ان إقليم الإسكندرية يحمل أهمية اقتصادية كبرى لمصر، إذ يتحكم الإقليم في 60% من حجم تجارة البلاد، لذلك أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروعات ضخمة لتحديث البنية التحتية بالإقليم، بما يخدم مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير"، كأكبر مركز لوجيستي وتجاري في البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط.



ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الدولة لحزمة من المشروعات بالإقليم لتحديث شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الكثافات السكانية المتزايدة، وتنفيذ شبكات جديدة لصرف مياه الأمطار لحماية مدن الإقليم من تأثيرات نوات الشتاء، بجانب مد مختلف الخدمات الجماهيرية للمواطنين عبر مبادرة "حياة كريمة".

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