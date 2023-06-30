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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الرايات الخضراء شرقي الإسكندرية والحمراء في شواطئ العجمي

شواطيء الإسكندرية
شواطيء الإسكندرية كامل العدد صباح اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء، بينما تم رفع الرايات الحمراء غربي الإسكندرية.

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 وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن حققت نسب إشغال وصلت إلى ١٠٠% في بعض الشواطئ.

وأضاف البيان أنه تم استكمال المشايات في شواطئ العجمى المعروفة باتساع المساحة الرملية تسهيلا علي كبار السن وذوى الهمم الوصول إلى الشاطئ. 

وأكدت السياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء اللايف جاكت.

 وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

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