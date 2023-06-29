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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آثار الإسكندرية: إقبال كبير من المواطنين على زيارة قلعة قايتباي في العيد

قلعة قايتباي في عيد
قلعة قايتباي في عيد الأضحى المبارك

 شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، إقبالا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، شهد إقبال كبير جدًا من الشباب والأسر المصرية والمصطافين ورواد محافظة الإسكندرية، وكذلك إعداد من الأجانب من جنسيات متعددة لزيارة قلعة قايتياي الأثرية.

وأعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية آن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة والسادة مفتشي آثار القلعة بالإشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة أثار الإسكندرية وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

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وقامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار حيث قام فريق من أخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران بالقلعة كذلك تم إزالة كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران أو علي بعض المصنوعات الخشبية بالشبابيك كما تم التنسيق مع المحافظة إدارة مكافحة الآفات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباي يوم الثلاثاء.

وأوضح متولي أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بأيقونة الإسكندرية وصاحبة اعلي أعداد زيارة لأثر إسلامي علي مستوى الجمهورية كما تم عمل صيانة  لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين حيث بلغ اكثر من ٢٥ لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة أجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والأسوار الداخلية والخارجية والصهريج الأثري ومسجد القلعة الأثري كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن اتاحة السياحة الميسرة.

وأشار مدير عام أثار الإسكندرية إن القلعة شهدت خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرًا من المدارس الدولية والأكاديمية والخاصة لتصوير سيشن التخرج داخل أروقة القلعة ويأتي اختيار القلعة كل سنة من المدارس والأكاديميات  لتصوير جلسات سيشن تخرج الطلبة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار وسداد الرسوم المقررة  نظرا لأهمية القلعة كونها أكبر منطقة أثرية بالإسكندرية وأيقونة الإسكندرية.

  كما أعلنت  قلعة قايتباي أن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي.

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