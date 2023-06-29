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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية



 

 أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 206 قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم استرداد 14 فدان و11 قيراط و9 سهم من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة التعديات على 5000 م من أراضي أملاك الدولة.

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وكلف محافظ الإسكندرية،  المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، وشدد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن الحملات استهدفت إزالة التعديات بأحياء (عامرية أول وثان ، ومركز ومدينة برج العرب، وغرب والجمرك ووسط، ومنتزه ثان)، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 105 قرار لازالة التعديات بمركز و مدينة برج العرب ، يليه حي  عامرية أول الذي نفذ 39 قرار، ثم حي وسط الذي نفذ 25 قرار، وبعده حي عامرية ثان الذي نفذ 23 قرار، ويأتي بعده حي منتزه ثان بإجمالي 11 قرار إزالة، ثم احياء الجمرك وغرب بعدد3 قرارات إزالة.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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