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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثاني أيام العيد.. تعرف على حالة البحر بمحافظة الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي بالمحافظة بسبب هدوء حركة الأمواج واستقرار الطقس.

وذكرت الإدارة، في بيان اليوم، الخميس، أن بعض شواطئ القطاع الغربي، رفعت الرايات الحمراء، نظرًا لارتفاع الأمواج في بعض الشواطئ غربي المحافظة.

 

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وأضافت أن شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن حققت نسب إشغال تراوحت بين 50%، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال لم تزد على 25%.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا، ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية ارتفاع الأمواج استقرار الطقس الرايات الحمراء الراية الصفراء الرايات الخضراء الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

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