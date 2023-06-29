محافظ الإسكندرية : 24 حديقة عامة تستقبل الزوار في عيد الأضحى

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى لسرعة حلها.

وأضاف الشريف أنه تم التشديد على شركة نهضة مصر لخدمات النظافة برفع المخلفات أولا بأول، والعمل على غسيل الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات العامة وتهيئتها لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، لافتا إلى أن الشركة قامت خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك برفع 11600 طن مخلفات.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار ٢٤ ساعة.