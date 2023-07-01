ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع مساء أمس الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية ‏على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ‏إلى تراجع الطلب على الوقود.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي انتهت أمس ‏‏56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولار عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية ‏في نهاية يونيو ، انتهى العقد منخفضاً 6%.‏

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 ‏دولار للبرميل عند التسوية. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض ‏‏6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.‏

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ‏في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك ‏الصيني.‏

وبالنسبة لتعاملات أمس، عزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع ‏التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام.‏

وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع ‏الماضي.‏

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون ‏برميل إضافي يوميا في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد ‏من الإمدادات حتى 2024.‏

