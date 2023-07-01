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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسيرة بالسيارات تحمل الأعلام المصرية.. شوارع غزة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو|شاهد

احتفالات في شوارع
احتفالات في شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

خرجت في شوارع قطاع غزة مسيرة بالسيارات تحمل الأعلام المصرية والفلسطينية، احتفالا بالذكرى العاشرة ل_ثورة 30 يونيو.

وظهر عدد كبير من السيارات وهي تجوب شوارع قطاع غزة احتفالا بالذكرى ثورة 30 يونيو. 

وشارك الفلسطينيون أشقائهم المصريون احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والأعلام المصرية.

ثورة 30 يونيو.. مسيرة كبيرة بالسيارات في غزة

‏قالت منى عوكل مراسلة فضائية إكسترا نيوز في قطاع غزة، إن اليوم كان يوما مميزا وكانت هناك مسيرة كبيرة جدا بالسيارات في غزة علقت على نوافذها علم جمهورية مصر العربية بجانب العلم الفلسطيني احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو وكان هناك صور أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت منى عوكل خلال مداخلة هاتفية لها في فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت مشاركة كبيرة وواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدركون قيمة هذه الثورة وانعكاساتها على واقع قطاع غزة خلال الـ 10 سنوات الماضية، وكان هناك الكثير من التغيرات على الأرض.

وأضافت أن من الأمور الرمزية التي حدثت خلال هذه المسيرة هي السير في الشوارع التي تم تجديدها بمنح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع غزة. 

ثورة 30 يونيو قطاع غزة الاعلام المصرية فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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