كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

في صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي: المصريون أكدوا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد - في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو - أن شعب مصر انتفض في 30 يونيو ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه منه، مشيرا إلى أن التاريخ له أيام لامعة كالنجوم على رأسها الـ 30 من يونيو.

وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسي تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو المجيدة، التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضافت أن الرئيس السيسي قال إن الصمود الذي أظهره شعب مصر الأبي خلال السنوات الـ 10 الماضية منذ ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة سوف يظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.

وفي السياق.. وتحت عنوان (قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري).. ذكرت (أخبار اليوم) أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - التهنئة للشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت الصحيفة إن قرينة الرئيس قالت: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب.. حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وانتم بخير".

وتحت عنوان (معيط: جهود الدولة تتواصل لتحديث المنظومة وتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد الاستمرار في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالتكامل مع جهود الدولة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية.

إنجاز الميكنة الكاملة لـ 50 من التطبيقات الجمركية

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية كشف عن إنجاز الميكنة الكاملة لـ 50 من التطبيقات الجمركية تخص أنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة (نافذة)، ويمكنها إجراء تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة، كما أن هناك برنامجا إلكترونيا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، وميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" من التوكيلات الملاحية لتتلقاه منصة "نافذة" بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن الوزير معيط أكد أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة "نافذة" بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ للتحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى ثلاثة أيام، ونستهدف من هذه الإجراءات، النزول بزمن الإفراج الجمركي إلى يوم واحد، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين.

وفي (الأهرام) وتحت عنوان (الحجاج يواصلون رمي الجمرات.. والمتعجلون يعودون إلى مكة).. ذكرت الصحيفة أن حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات اليوم ثالث أيام التشريق، بينما أنهى المتعجلون أمس، رمي الجمرات وعادوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة استعدادا للمغادرة إلى المدينة المنورة أو إلى بلادهم مباشرة إذا كانوا قد قاموا بزيارة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبل أداء فريضة الحج.

وأضافت الصحيفة أنه يستمر تفويج الحجاج الذين كانوا قد بدأوا مناسكهم بزيارة المدينة المنورة، وذلك بشكل متتال إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة والمنافذ البرية والبحرية حسب الناقل الذي أتى من خلاله هؤلاء الحجاج ليعودوا إلي بلدانهم، كما يعود أكثر من 184 ألفا من حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين إلي ديارهم داخل المملكة بعد أن أدوا مناسك الحج، ويتم كل ذلك بعد أن ينتهي ضيوف الرحمن من رمي جمرات آخر الأيام الثلاثة بمنشأة الجمرات بمشعر منى.

وأشارت إلى أن بعثة الحج السياحي، أكدت أن وزارة الحج السعودية تبذل جهدا وتعاونا كبيرا معها في خدمة الحجاج والتدخل الفوري؛ لحل أي مشكلات تواجه الحجاج، خاصة في مشعري عرفات ومِنى.