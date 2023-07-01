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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن حمزة: الدولة ضاعفت خطوط الكهرباء لتصل إلى 30 ألف ميجا وات

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن أي تطوير يتم يسبقه تخطيط جيد، مضيفا أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع الحيوي وأن توفيره هو أمن قومي،  لافتا أن الدعم الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء من قبل الرئيس السيسي أدى إلى تضافر الجهود الكبير وتحقيق النجاحات فيه و تضامنت فيه وزارة الكهرباء والبترول والقوات المسلحة والتعاون الدولي ساهم في تطوير قطاع الطاقة.


وأكد حمزة خلال مداخله هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى، أن الجميع توقع أن التطوير سوف يستغرق الكثير من الوقت، حيث أن العجز كان يصل إلى ٦ آلاف ميجا وت ولكن بتضافر الجهود استطاعت الكهرباء أن تصل إلى أكثر من ٣٠ ألف ميجا وت وهذا على مستوي الإنتاج ، وعلى مستوى إنتاج نقل الكهرباء تم مضاعفة خطوط نقل الكهرباء والخطوط الهوائية كانت متهالكة وعددها قليل جدا، فكان هناك ٣ الألف كيلو متر ولكن أصبح الأن لدينا أكثر من ٧٦٠٠ كيلو متر.

مصر سوف تكون مركز أقليمي لتبادل الطاقة ومركز للطاقة الخضراء والمتجددة

وأضاف،  متحدث الكهرباء، أنه الآن أصبح لدى مصر أنه على مستوى المحطات والمحولات العملاقة استطاعت أيضا الدولة مضاعفة ٦٥٠ % من المحطات بخلاف شبكات توزيع الكهرباء والذي حدث فيها طفرة كبيرة فقد تم استثمار أكثر من ٣٦ مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء، ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تؤكد  أن نقلة البنية التحتية الكبيرة أدى إلى تواجد رؤي معتمدة على تخطيط سليم، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة ومركز مهم جدا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

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