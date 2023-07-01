عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

صدى البلد

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مدرب لياقة بدنية وطالب  إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا المجني عليها وكان ذلك بطريق التحايل بحيلة منهما انطلت عليها، فتمكنا منها بتلك الوسيلة، مبعدين إياها عن أعين ذويها وإذ اقترنت بتلك الجناية جريمة هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان هتكا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاما بتصويرها عارية كرها عنها؛ وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 168 العشرين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

كما  سرقا منقولات وأمولاً (مشغولات ذهبية ومبلغ مالي قدره ألف جنيه) مملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن التقطا صورا عارية لها لإكراهها على التخلي عن ممتلكاتها، فبثا الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.

واعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقطا صورها "مقطع مرئي" - موضوع الاتهام الأول - في مكان خاص بغير رضائها باستخدام جهاز (هاتف محمول ماركة سامسونج).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

ترشيحاتنا

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

بيان عاجل من الأمن العام في الأردن

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ