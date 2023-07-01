اصابة6 أشخاص فى تصادم سيارة أجرة بجرار زراعي على طريق أسيوط الغربى

أصيب 6 اشخاص بأصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وجرار زراعى بطريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد محمد ثابت عطوه مامور مركز شرطة اطسا بالحادث.

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بطريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق مركز أطسا ، بين سيارة اجرة وجرار زراعى ، مما ادى الى أنقلاب السيارة الاجرة على جانبى الطريق .

أسفر الحادث عن اصابة 6 أشخاص بأصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

انتقلت اجهزة الامن وادارة مرو ر الفيوم الى مكان الحادث ، وتمكنت من ازالة أثاء الحادث من على الطريق العمومى واعادة تسيير حركة المرور .

تم تحرير محضر بالحادث واحيل الى نيابة مركز اطسا التى تولت التحقيق .