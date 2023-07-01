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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الأسباني يعلن تقديم مساعدة بقيمة 55 مليون يورو لكييف

رئيس وزراء إسبانيا
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوكراني أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية بأن كييف وحدها هي من تحدد شروط السلام مع روسيا.


وأعلن رئيس الوزراء الإسباني تخصيص مساعدات مالية بقيمة 55 مليون يورو لأوكرانيا.

وأكد التزام بلاده بدعم أوكرانيا مهما تتطلب الأمر وبغض النظر عن الثمن الواجب دفعه.
 

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، أن بلاده ستواصل دعم الشعب الأوكراني حتى يحل السلام في أوروبا.

وأعلن بيدرو سانشيز، في وقت سابق من اليوم، وصوله للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقد وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف في وقت مبكر اليوم السبت، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في اليوم الأول لرئاسة مدريد لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال سانشيز في تغريدة على تويتر لدى وصوله: "أردت أن يكون أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع زيلينسكي".

وتأتي الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسباني إلى كييف خلال الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من تقدم كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في أواخر فبراير ومنحها وضع المرشح في يونيو 2022.

فيما علق زيلينسكي على الزيارة، قائلا : "للمرة الأولى ، سيتم التأكيد على بداية رئاسة أي بلد للاتحاد من خلال زيارة أوكرانيا وهذا في الواقع يوضح الكثير من مدى أهمية الأشهر الستة المقبلة لأوروبا".

وأضاف زيلينسكي: هذا وقت تاريخي لبدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. أوروبا القيم ، وأوروبا الحرة والقوية ، وأوروبا للسلام لا يمكن تصورها بدون أوكرانيا.

وتدعم إسبانيا ، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ، أوكرانيا باستمرار في حربها ضد العدوان الروسي ، حيث قدمت التدريب والمعدات العسكرية ، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2.

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