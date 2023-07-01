بفرمان موسيماني .. الوحدة الإماراتي يضم 4 صفقات دفعة واحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، ضم 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل 2023-2024.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوحدة تعاقد مع الرباعي عبدالعزيز البلوشي وخالد بطي وعبدالله كاظم والإيراني أحمد نور الله.

يذكر أن نادي الوحدة الإماراتي تعاقد مؤخرا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويعد الوحدة الإماراتي ثاني تجربة تدريبية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في القارة الآسيوية بعد أهلي جدة، والذي قاده “مؤخرا” للعودة إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه.

يذكر أن الوحدة حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي الموسم المنقضي برصيد 52 نقطة، بينما حصد شباب الأهلي لقب البطولة.