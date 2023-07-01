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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الشباب المصري بالإسماعيلية ينظم مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة

خلال المراجعة
خلال المراجعة

نظم مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صالح منسق المحافظة، مراجعة نهائية لمادة التاريخ لمستر احمد العراقي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

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من جانبه قال أحمد العراقي عضو هيئة مكتب مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية ومدرس التاريخ، أن مراجعة اليوم تأتي في إطار عمل لجنة الأنشطة الطلابية بالمجلس اكبر مراجعة نهائية مجانيه لعدد 500 طالب وطالبه من طلبة الثانوية العامة ليلة الامتحان في ماده التاريخ

وفي سياق متصل أشاد محمد سيف مدير المكاتب  التنفيذية الاقليميه مجلس الشباب المصري بالدور الكبير والفعال لمجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية.

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مجلس الشباب المصري طلاب الثانوية العامة مستر احمد العراقي مدرس تاريخ الاسماعيلية

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