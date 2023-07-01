مجلس الشباب المصري بالإسماعيلية ينظم مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة

نظم مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صالح منسق المحافظة، مراجعة نهائية لمادة التاريخ لمستر احمد العراقي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.
من جانبه قال أحمد العراقي عضو هيئة مكتب مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية ومدرس التاريخ، أن مراجعة اليوم تأتي في إطار عمل لجنة الأنشطة الطلابية بالمجلس اكبر مراجعة نهائية مجانيه لعدد 500 طالب وطالبه من طلبة الثانوية العامة ليلة الامتحان في ماده التاريخ
وفي سياق متصل أشاد محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية الاقليميه مجلس الشباب المصري بالدور الكبير والفعال لمجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية.