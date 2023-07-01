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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتوجه إلى ساوث كارولينا لحضور حفل عيد الاستقلال

ترامب
ترامب

يتوجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة بيكنز الصغيرة بولاية ساوث كارولينا لحضور مهرجان يوم الاستقلال يوم السبت حيث يقول مساعدوه إن المؤيدين يمكنهم توقع 'سياسات البيع بالتجزئة على المنشطات'.

وسينضم إلى جوقة احتلت عناوين الصحف عندما تم منعها من غناء النشيد الوطني في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وسيكون هذا أول تجمع لترامب منذ اتهامه بسوء التعامل مع الوثائق السرية (التهم التي ينفيها) لكن المطلعين يقولون إنه سيختلف عن أدائه الجماهيري كعلامة تجارية حيث تجري حملته تجارب مع أنواع مختلفة من الأحداث، وقد جلبت الرئيس السابق إلى واحدة من أكثر المقاطعات الموالية لترامب في الولاية ، في سفوح جبال بلو ريدج.

يبلغ عدد سكان مدينة بيكنز الصغيرة بالكاد 3000 شخص.

كما ستمنحه الفرصة لإظهار دعمه في ولاية يتصل بها اثنان من منافسيه في الترشيحات الجمهورية - الحاكم السابق نيكي هالي والسيناتور تيم سكوت - بالمنزل.

وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشيونغ إن مكان المهرجان سيعطي ترامب فرصة للقاء الناس عن قرب. أطلق عليها 'سياسة البيع بالتجزئة على المنشطات'.

قال: 'لا يزال لدينا مسيرات'. نحن نحاول القيام بالكثير من الأشياء المختلفة ، والكثير من الأشياء غير التقليدية. هذا هو واحد منهم.'

يعد حدث ترامب جزءًا من 'عيد الاستقلال المدهش' في المدينة ، والذي يتضمن عرضًا للألعاب النارية عند الغسق. سيتم إغلاق طرق وسط المدينة لاستيعاب الحشود.

كانت مدينة بيكنز تخطط لهذا الحدث لمدة ثمانية أشهر. ثم اتصل السناتور ليندسي جراهام قبل بضعة أسابيع ليسأل ترامب عما إذا كان بإمكانه التحدث ، وفقًا لبريان أوينز ، مدير التسويق في المدينة.

قال لـ WSPA ، الشركة المحلية التابعة لشبكة سي بي إس: 'السبب وراء اختيارهم لبيكنز هو أنه جذاب وتاريخي وجميل'.

نريد أن نكون قادرين على عرض ذلك للعالم. تمامًا مثل أي شخص آخر ، نرحب بأي شخص يريد المجيء إلى Pickens ورؤية الجمال الذي نقدمه.

لكن برنامج V.I.P. تسبب الضيف في حدوث صداع ، مما أجبر المسؤولين على التفكير في كيفية ملائمة الحشود المتوقعة في وسط المدينة.

دعا ترامب جوقة راشنغبروك للأطفال ، من جرينفيل المجاورة ، لتقديم العروض.

انتشرت الجوقة مع مقطع فيديو يظهرهم وهم يغنون النشيد الوطني في مبنى الكابيتول الأمريكي فقط حتى يتم إيقافهم من قبل الشرطة.

قال الضباط في البداية إنهم منعوا 'مظاهرة' فقط لكي يتراجعوا ويزعموا أن هناك سوء تفاهم.

الآن سيكونون نجمة في حدث ترامب حيث قالت الشرطة المحلية إنها تتوقع مشاركة ما يصل إلى 30 ألف شخص.

سيكون على أرض صديقة. صوتت المقاطعة بنسبة 74 في المائة لصالحه في انتخابات عام 2020 ، ومن المتوقع أن يأتي الحضور من جيرانها القريبين من نورث كارولينا وجورجيا.

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