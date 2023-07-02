للفئة المتوسطة.. موبايل جديد من Honor بذاكرة عشوائية 16 GB وكاميرا 108 ميجابكسل

تستعد شركة هونر Honor لإطلاق الهاتف الذكي طراز X50 في الصين بتاريخ 5 يوليو الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي منذ فترة تروج للهاتف الذكي الجديد من خلال الملصقات الدعائية.

وظهرت مواصفات هاتف هونر إكس 50 في قاعدة بيانات Geekbench المعيارية، وتقوم هونر Honor بإلقاء المزيد من الملصقات والإعلانات التشويقية حول الهاتف الذكي X50 على منصة المدونات الصغيرة Weibo.

Honor X50

تكشف إحدى الملصقات أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم وتحديدا شريحة Snapdragon 6 من الجيل الأول. ملصق آخر يؤكد تصميم الهاتف المنتظر مع بعض المواصفات الرئيسية. إليك كل المعلومات المؤكدة حتى الآن عن الهاتف.

مواصفات Honor X50

سيأتي مع شاشة منحنية الحواف مع فتحة ثقب محاذاة للوسط ودقة 1.5K. غالبا ستكون شاشة العرض من نوع AMOLED مدمجة مع ماسح بصمات الأصابع.

من ناحية التصميم ، يحتوي جهاز Honor X50 على وحدة كاميرا دائرية في الخلفية بها مستشعرين وفلاش LED. تم التأكيد على أنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

سيتوفر الجهاز باللونين الفضي والأبيض المتدرج جنبًا إلى جنب مع اللون البرتقالي مع لوحة خلفية جلدية.

في السياق نفسه تم إدراج Honor X50 مع رقم الطراز ALI-AN00 على Geekbench.

وبصرف النظر عن المعالج الذي أصبح مؤكد حاليا نوعه؛ تكشف قاعدة البيانات المعيارية أن الهاتف الذكي مدرج بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ، وهو مزود بنظام التشغيل Android 13 المثبت مسبقا. من المتوقع أيضًا أن يكون هناك نسخة من الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت.

في اختبارات Geekbench أحادية النواة ومتعددة النواة ، سجل الهاتف الجديد من "هونر" 606 و 2484 نقطة على التوالي. وفقًا لشهادة 3C ، سيدعم جهاز Honor X50 الشحن السريع بقدرة 35 وات.