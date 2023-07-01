بايدن يعتمد أوراق السفير الصيني الجديد لدى واشنطن

اعتمد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن شيه فنج.

أعلنت السفارة الصينية، عبر موقعها الرسمي، أن بايدن قبل أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن بمكتبه في البيت الأبيض، وبحثا العلاقات الصينية الأمريكية.

جاء في بيان السفارة: "تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض، ورحب بايدن بالسفير فنغ وهنأه بمنصبة الجديد، وأجريا محادثة بحثا خلالها العلاقات بين البلدين".

ومن جانبه، وصف فنج تعيينه بمنصب السفير الصيني الـ 12 في الولايات المتحدة بأنه "شرف ومسؤولية كبيران".