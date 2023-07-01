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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا : ندعم أوكرانيا بـ أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2

اسبانيا
اسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ، إن إسبانيا ستقدم أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

أرسلت إسبانيا بالفعل ست دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا ، كجزء من تعهد بإرسال ما مجموعه 10 دبابات.

وقال سانشيز إن إسبانيا ستوفر أيضا 'ناقلات جند مدرعة' و 'مستشفى ميداني متنقل بقدرات جراحية'.

وقام بزيارة رسمية إلى كييف في نفس اليوم الذي تتولى فيه إسبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

خصصت إسبانيا 24 طنًا متريًا (حوالي 26 طنًا) من المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي ، وفقًا لسانشيز ، لمواجهة عواقب تدمير سد نوفا كاخوفكا.

وقال سانشيز إن إسبانيا ستساهم أيضًا بمبلغ 7 ملايين يورو أخرى لبناء ملاجئ في المدارس الأوكرانية وتقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي ، بالإضافة إلى 55 مليون يورو للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

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