عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

قال عمدة نانتير، باتريك جيري، إن مقتل المراهق الفرنسي نائل يعني أن السلطات يجب أن "تفكر في شروط تعامل الشرطة".

وأوضح جيري في حديثه لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن عمل الشرطة المحلية عادة "يتم وفقًا للقواعد" ولكن "اليوم نواجه حلقة مأساوية بشكل خاص".

وأضاف: "أنها لحظة صعبة للغاية، مما يجبرنا على التفكير في شروط تعامل الشرطة"، مؤكدًا "هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لقوات شرطة معينة، مثل أولئك الذين تدخلوا صباح الثلاثاء باستخدام سلاحهم ضد المراهق، منتهكين جميع الأحكام القانونية".

وردًا على سؤال حول رد فعل السكان المحليين على الحادث، قال: “اليوم، المطالبة بالعدالة أهمية قصوى.. ويود آلاف الأشخاص الذين عبروا عن غضبهم أن يتأكدوا من تحقيق العدالة بشكل صارم".

وتابع قوله "يجب أن نستمر في دعم والدة [نائل]. هنا ، في دار البلدية، سنكون دائمًا بجانبها وسندعمها في جميع مساعيها، لا سيما في المحاكم".