سعر عيار 21 اليوم 2-7-2023

استقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023، ليصل لنحو 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 21 الأوسع انتشارا

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم، مع انتهاء عيد الأضحي المبارك في محلات الصاغة المصرية.

عيار 14



وسجل عيار 14 الأقل فئة نحو والي 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء وذلك

عيار 24



وصل سعر عيار 24 أغلي أعيرة الذهب نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء

عيار 18



بلغ سعر عيار 18 نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء

تراجع المعدن الأصفر

ومع اغلاق تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.04 ألف جنيه للبيع و 18.2 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب جوالي 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الذهب والسوق المحلي



ونمت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 37.3% وبقيمة 625 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.1% وبقيمة 94 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات التاريخية خلال النصف الأول العام الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 2300 جنيه، بينما شهدت الأوقية تقلبات سعرية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1826 دولارًا، وتراجعت إلى 1808 دولارات، ولامست مستوى 2046 دولارًا كأعلى مستوى لها فى العام، واخنتم التعاملات عند مستوى 1920 دولارً

وحول حركة أسعار الفائدة خلال النصف الأول، قال إمبابي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الماضي، بينما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع مارس، وأبقى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها خلال اجتماعي مايو ويونيو، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وشهدت النصف الأول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%، وذلك في يناير 2023، وكانت الحكومة قد خفضت الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، في مارس 2022، كما تم تخفيض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، في أكتوبر الماضي.

في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، وثبتها خلال اجتماع يوينو، لتبقى عند نطاق يتراوح بين 5% و5.25%... وتوقع الفيدرالي رفعها مرتين على الأقل حتى نهاية عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.

وقت مناسب للشراء

و أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أوقات المناسبات والأعياد تشهد في العادة إقبالا على شراء الذهب، مضيفا أن الفترة الحالية إقبالا متوسطا نسبيا.

ولفت رئيس شعبة الذهب إلى أن انخفاض الإقبال على شراء الذهب يعد أمر معتاد بسبب عيد الأضحى وتركيز المواطنين مع ذبح الأضاحي قبل أن يزداد الإقبال مرة أخرى بعد عطلة عيد الأضحى.



وأرجع هاني ميلاد، انخفاض الإقبال على شراء الذهب لتراجع الأسعار مما أعطى انطباعا للمواطنين بأن سعر الذهب محتمل تراجعه مرة أخرى، مردفا أن سعر الذهب عيار 21 يسجل 2150 جنيها، ويُعتبر سعر منخفض للغاية وفرصة للاستثمار.



واستبعد رئيس شعبة الذهب، انخفاض أسعار الذهب مرة أخرة وذلك بناء على الخبرات والدلالات السابقة بأن الانخفاض الحالي وصل لأقل نقطة وأصبح مساويا للسعر العالمي