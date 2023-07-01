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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس القبائل والعائلات المصري في قنا يحيي ذكرى ثورة 30 يونيو |صور

اجتماع مجلس القبائل
اجتماع مجلس القبائل مع رموز العائلات والقبائل بقنا

حرص مجلس القبائل والعائلات المصري احتفالا بذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة الـ 30 من يونيو، على عقد اجتماعات مع بعض رموز العائلات والقبائل بمحافظة قنا، للتعرف على دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في دعم المشروعات القومية التي حققتها ثورة الـ 30 من يونيو تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

وقال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية إنه تم اختيار محافظة قنا تحديد لاحياء ذكرى 30 يونيو باعتبارها معقل القبائل الكبرى في صعيد مصر، وهم قبائل الهوارة والأشراف والعرب، وهؤلاء يمثلون التركيبة السكانية لقنا، كما أن محافظة قنا خلال العشر سنوات الأخيرة شهدت نهضة تنموية شاملة  ، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارتها مرتين، وتم استصلاح آلاف الأفدنة بقرية المراشدة لتوفير فرص عمل للشباب ، إضافة إلى أن مبادرة حياة كريمة كان لها دورا ملموسا في تغيير شكل القري بتقديم كافة الخدمات الرئيسية للمواطن، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة  بمنطقة "هو" بنجع حمادى بقنا.

وأشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية  إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حبه وتقديره لأبناء الصعيد كافة ، وقام بزيارة محافظة قنا مرتين ، الأولى في شهر مايو 2017 ، وافتتح عدد من المشاريع الخدمية، في مقدمتها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وصوامع القمح بقرية المراشدة... والزيارة الثانية في ديسمبر عام 2021 فافتتح العديد من المشروعات القومية ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" .

وأضاف" مطر"أنه  تم توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية فى محافظة قنا الغالية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تم إنشاء ١٧ محطة معالجة صرف صحي بمحافظة قنا بتكلفة 2 مليار جنيه ، لقد تم تنفيذ حوالي 1872 مشروع من مشروعات حياة كريمة فى مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على 19 مجلس قروي و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة فى 5 مراكز، باستثمارات تبلغ حوالي 31 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن.

واكد رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية أن القبائل في قنا رفضت حكم الجماعة الجماعة الارهابية مما جعلهم سند لمؤسسات الدولة في مواجهة تلك الجماعات الارهابية  ، مشيرا الي أن يد التعمير تمتد لكل ربوع مصر وليست محافظات الصعيد فقط، ومجلس القبائل والعائلات المصرية حريص على التواصل المباشر مع كافة العائلات  من خلال عقد لقاءات جماهيرية وتقديم المساعدات الانسانية للقري الأكثر احتياجا سواء مواد غذائية أو قوافل طبية، خاص وأن الجمهورية الجديدة تهدف بالأساس إلى بناء الإنسان ورفع المستوى المعيشي له وتقديم الخدمات الأساسية في كل القطاعات.

شملت الزيارة عقد لقاءات في ديوان النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب ممثلا عن قبائل هوارة ، والنائب أشرف رشاد ممثلا عن قبائل الأشراف والنائب محمد الجبلاوي ممثلا، وهشام الشعينى مممثلين  لقبائل العرب ، النائب وائل الأمير قبيلة المطاعنة ، والنائب محمد كمال بقرية أبو مناع بقنا ، كما حضر لفيف من  رموز قبائل وعائلات محافظة قنا.

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