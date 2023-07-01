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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز |شاهد

الأهلي
الأهلي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب شوبير: "لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فيوتشر، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لوضع الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يستكمل الجميع فقرات المران الذي شهد عودة اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مران الأمس.

 

وشهد المران تدريبات تخصصية متنوعة وتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

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