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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل إطلاق القمر الصناعي المصري.. رانيا هاشم تقدم حلقة خاصة من وكالة الفضاء

الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم

عرضت فضائية "الحياة"، برومو الحلقة الجديدة من برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، في انفراد جديد للبرنامج، حيث تقدمها من داخل وكالة الفضاء المصرية.

وتظهر الإعلامية رانيا هاشم، خلال برومو الحلقة، مرتدية الزي الخاص بالعاملين داخل وكالة الفضاء المصرية، وتتحدث مع العاملين بالداخل حول تفاصيل وطبيعة العمل.

وتجري "هاشم"، لقاء خاص مع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والذي تحدث خلال “البرومو”، قائلا: إن مصر لديها قمر صناعي سيتم إطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، ويتم العمل على اختبارات عليه في الوقت الحالي، بالتعاون مع الصين.

وأضاف أن هذا القمر الصناعي الذي سيتم إطلاقه من داخل الصين، سيساعد مصر في تصوير الأماكن التي تحتاجها مصر، والأماكن التي ترغب مصر في معرفة ما فيها،: "عاوزين نصور أي أماكن، أو ثروات طبيعية معينة، وهنقدر نعمل ده من خلال القمر الصناعي".

ويظهر خلال الحلقة، التعاون الواضح بين الفريق المصري، والفريق الصيني، داخل وكالة الفضاء المصرية.

رانيا هاشم وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعى بصراحة الدكتور شريف صدقي الصين

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