برلماني: دعم المرأة الريفية وتمكينها يسهم في تحقيق التنمية الزراعية

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأمين الاحتياجات الغذائية في الفترة الراهنة أصبح ضرورة حتمية، حيث تسعى كل الدول إلي تدبير متطلباتها وذلك من أجل مواجهة تداعيات التحديات والأزمات العالمية المفاجئة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد “ نظير” فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن دعم برنامج الغذاء العالمي لمصر بمبلغ 431 مليون دولار في 5 قطاعات، بالطبع خطوة فعالة تهدف إلي حماية الأمن الغذائي للدولة، معقبا “تحقيق الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومى خاصة وأن مشكلة الغذاء أصبحت عالمية” .

وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي دعم المرأة الريفية وتمكينها نظرا لدورها الفعال في تحقيق التنمية الزراعية، قائلا “ فهى دائما يدها بيد الرجل ومعاونته في كافة أمور الزراعة” حيث تسهم مشاركتها في زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الاستيراد لعدد من المحاصيل الإستراتيجية.

واستطرد النائب : كما توفر الدولة أوجه متعددة لدعم صغار المزراعين من أهمها حرية تحديد أسعار بيع المحاصيل ( وفقا لآلية العرض والطلب) بما يحقق لهم هامش ربح جيد، كما أن هناك عدد من طرق الدعم المعروفة من الماضي وهى منح البذور بأسعار مخفضة.

واقترح عضو مجلس النواب، منح صغار المزارعين قروض ميسرة بشروط محددة منها زراعة أنواع معينة من المحاصيل مع تحديد مساحتها والجهات التي يتم توريد المحاصيل إليها.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي أهمية عودة نظام الدورة الزراعية لما له من أهمية في تحقيق النمو بالقطاع الزراعى.

وألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة431 مليون دولار أمريكي.

وقد استعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

والتقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.

وأكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.