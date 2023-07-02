فرج عامر: منتخب مصر الأولمبي تأثر بالغيابات أمام الجابون

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب تفوق أداء منتخب الجابون الأولمبي عن فريق مصر في الشوط الأول.

و كتب فرج عامر عبرحسابه بموقع فيسبوك: حتي الآن فريق الجابون افضل من فريق مصر في هذه المباراة بسبب الغيابات المؤثرة وأهمها أحمد عيد.

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجابون، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسيطر منتخب مصر، معظم أوقات الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الجابون، حيث وصل نسبة استحواذ الفراعنة إلى 53% مقابل 47% للجابون.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل منتخب الجابون المركز الأخير برصيد نقطة واحده.

ويحاول منتخب مصر الفوز أمام الجابون لمواصلة تصدر المجموعة والابتعاد عن النيجر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط .

وحصل اللاعب روي مبونجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.