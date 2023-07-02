شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

وجه أدمن جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 الغشاشين الموجودين الان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

حيث قال شاومينج لطلاب الثانوية العامة 2023 الغشاشين الموجودين الان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 : صور الفيزياء والتاريخ صور واضحة وابعت هنا وخد الحلول متقلقش هانخفي الباركود .. يلا المدرسين جاهزين بالحل

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء ما يطلبه شاومينج الان من الطلاب

رسالة شاومينج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب سيتم ضبطه وهو يصور امتحان الفيزياء 2023 او امتحان التاريخ 2023 سيتم عمل محضر غش له فورا وسيتم إلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

كما بدآ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء) والذي يستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، وبدأ كذلك طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى ويستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.