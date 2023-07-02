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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة موجعة .. الأجهزة الأمنية تضبط عصابة منعت دخول الدولارات لمصر

دولارات
دولارات

ضبط رجال أمن القاهرة ثلاثة أشخاص بالقطامية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم 9 مـليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الاشخاص مقيم بمحافظة سوهاج حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته مــبلغ مالى أكثر من 9 مـليــون جنيــه وهاتف محمــــول .

وبمواجهتــه إعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا وآخران مقيمان بإحدى الدول ، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد مع باقى المتهمين ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

9 مليون القاهرة النقد الأجنبي امن القاهرة مباحث القاهرة قسم شرطة القطامية مديرية أمن القاهرة

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