حسام هزاع: سياحة المصريين يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في المناسبات والأعياد

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن فترات الأعياد والمناسبات بالسنبة للمصريين هي هامة، مشيرا إلى أن أغلب إشغالات الفنادق سواء في شرم الشيخ أو الغردقة، من المصريين.

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن هناك نوع أخر من السياحة وهي السياحة العربية والخليجية، المتواجدة خلال تلك الفترة وفصل الصيف.

مناسبات الأجازات والأعياد

وتابع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن سياحة المصريين نعتمد عليها كسياحة داخلية في مناسبات الأجازات والأعياد.