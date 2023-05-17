خبير سياحي: نحتاج المزيد من الاستثمار في الطيران الشارتر

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، أنه من الضروري وضع السياحة كقاطرة للتنمية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع .

وقال حسام هزاع في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نحتاج إلى استثمار كبير في الطيران الشارطر لجذب المزيد من السائحين ".

وتابع حسام هزاع :" الطيران الشارتر وسيلة لجذب المزيد من السائحين لزيادرة مصر ".

واكمل حسام هزاع :" من الضروروي تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في قطاع السياحة لجذب المزيد من المستثمرين ".

ولفت حسام هزاع :" المستثمر يقوم بتشغيل عمالة ولابد من تقديم إعفاءات ضريبة له مع بداية استثماره في مصر".