بسبب المدرجات.. قرار عاجل من الفيفا قبل مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن المدرجات الفارغة قبل مواجهة الأهلي وإنتر ميامي.

ويواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي في الثالثة صباحا، على استاد “هارد روك” في افتتاح كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فيفا قرر إعادة توزيع الجماهير داخل ملاعب البطولة، بحيث يتم نقل حاملي التذاكر إلى المقاعد المواجهة للكاميرات، من أجل إعطاء انطباع بصري أفضل عن امتلاء المدرجات.

ويأتي هذا القرار وسط حالة من الركود في عملية شراء تذاكر البطولة، رغم إعلان الفيفا سابقًا عن تخفيض أسعار التذاكر لتشجيع الإقبال الجماهيري، خاصة في المباريات غير الجاذبة جماهيريًا.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.