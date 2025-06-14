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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور: التزمنا بالتقييم الموضوعي في اختيار عميد كلية التربية

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل،  اجتماع لجنة اختيار  عميد كلية التربية؛ المنعقد لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للمنصب، وذلك في إطار جهود جامعة دمنهور وحرصها على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في اختيار القيادات الجامعية، بما يعزز المنظومة الإدارية ويحقق الأهداف المرجوة للجامعة.

من جانبه رحب رئيس جامعة دمنهور، بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية، والتي ضمت في عضويتها كل من الدكتور سعيد عبد الغني الأستاذ المتفرغ بكلية التربية جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور هشام عمارة ـ والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتورة منى مبروك الأستاذ بكلية العلوم جامعة دمنهور.

من جانبه أكد "ترابيس" أن اللجنة التزمت بالتقييم الموضوعي، وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وحرصت على دراسة السيرة الذاتية للمتقدمين ومناقشة خططهم المستقبلية لتطوير الكلية، و رؤاهم بشأن تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع، ومساهمتها في تحقيق رؤية الجامعة ورؤية الدولة المستقبلية، مشيرا إلى حرص جامعة دمنهور على دعم الكفاءات الأكاديمية وتمكين الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة ممن لديهم رؤية استراتيجية قادرة على الابتكار وتحقيق التميز المؤسسي، ودفع عجلة التطوير في مختلف الكليات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة مخرجاتها.

وشهدت اللجنة استماعًا لعروض المرشحين حول خططهم التطويرية، وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين: الأستاذ الدكتورة ابتسام الشقرفي أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور صفوت هنداوي أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والمكلف بأعمال رئيس مجلس ذات القسم بالكلية، الأستاذ الدكتورعبد العزيز سليم ـ الأستاذ بقسم علم النفس والمكلف للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتورة جيهان الصاوي الأستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمكلف بأعمال رئيس مجلس ذات القسم بالكلية، الأستاذ الدكتور مصطفى أمين أستاذ أصول التربية بقسم أصول التربية والمكلف للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة دمنهور دمنهور كلية التربية بدمنهور

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