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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: طارق حامد يضع العودة للزمالك أولوية له

طارق حامد
طارق حامد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب طارق حامد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"طارق حامد يضع العودة للزمالك أولوية له .. ولجنة التخطيط تؤيد التعاقد معه".

وكان قد كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب  ضمك السعودي والزمالك السابق عن تلقيه العديد من العروض داخل الدوري المصري والسعودي .
وأكد مصدر مقرب من لاعب الزمالك السابق طارق حامد في تصريحات خاصة لصدي البلد أن نادي بيراميدز يرغب في ضم اللاعب وتقديم  عروض مناسبة بالإضافة إلي بعض أندية الدوري السعودي التي تحصل في الحصول على خدمات اللاعب .
وتابع:" طارق حامد يرغب في العودة لصفوف الزمالك وإنهاء مشواره الكروي داخل النادي
وأتم:"طارق حامد، عايز يختم حياته في نادي الزمالك، ولن تكون له بعض الطلبات الخاصة".
يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتساعده على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

طارق حامد الزمالك احمد حسن

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