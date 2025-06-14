وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان المؤتمر الصحفي للبطولة الدولية للبادل

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل،والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أُقيم ظهر اليوم بنادي سبورتنج، للإعلان عن تفاصيل البطولة الدولية للبادل، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي العالم في اللعبة.

ويشارك في البطولة نحو 250 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 125 فريقًا من مختلف الجنسيات، يتنافسون على جوائز البطولة، مما يعكس حجم الزخم العالمي الذي تشهده البطولة في نسختها الحالية، ويبرز مكانة مصر المتنامية كمركز لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

ويقام الحدث على ملاعب نادي سبورتنج الجديدة التي تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للبادل، حيث تم عقب المؤتمر الصحفي تنظيم جولة تفقدية رسمية لافتتاح هذه الملاعب، والتي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في الإسكندرية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الرياضي، من بينهم المهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والنادي، إضافة إلى ممثلين عن الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

وحرص دكتور أشرف صبحي على تكريم نور الشربيني بطلة مصر ونادي سبورتنج في الاسكواش على هامش المؤتمر تقديرا لتميزها الكبير خاصة بعد تتويجها بلقب بطولة العالم في انجاز كبير لها ولمصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مثل هذه البطولات يعكس اهتمام الدولة المصرية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم رياضات جديدة كرياضة البادل التي تشهد نمواً سريعاً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن استضافة مصر للبطولات الدولية يعزز من فرص السياحة الرياضية ويدعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن افتتاح مجمع البادل الدولي يأتي ضمن توجه الدولة لدعم الرياضات الحديثة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لا سيما بين الشباب والفتيات، مشيرًا إلى الدور الرائد لنادي سبورتنج كواحد من أعرق الأندية في مصر منذ تأسيسه عام 1890، ومساهمته الممتدة في إعداد أجيال من الأبطال في مختلف الألعاب، مثمنًا دور وزارة الشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية الرياضية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما أكد المهندس أحمد غتوري أن مصر نجحت في أن تصبح محوراً رئيسياً في أجندة الاتحاد الدولي للبادل بفضل ما توفره من إمكانات تنظيمية وفنية، موضحاً أن هذه البطولة تمثل خطوة جديدة نحو توسيع انتشار اللعبة في مصر، ودعم لاعبيها على الصعيد الدولي.

وتأتي هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد المصري للبادل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للترويج للعبة وزيادة شعبيتها بين مختلف الفئات العمرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على ممارستها داخل الأندية ومراكز الشباب، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.



ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عن فخره باستضافة محافظة الإسكندرية لهذا الحدث الرياضي الدولي، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبواب التعاون الكامل مع الجهات الرياضية المختلفة، وأن مثل هذه البطولات تسهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة في بناء شخصية الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دعم الأنشطة الرياضية لطلابها وربطهم بالمجتمع من خلال فعاليات رياضية كبرى كهذه البطولة