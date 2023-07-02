أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن حصول الأهلي على مستحقات صفقة حمدي فتحي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن حصول الأهلي على مستحقات صفقة حمدي فتحي دفعة واحدة من الوكرة القطري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"خاص.. الأهلي يحصل على مستحقات صفقة حمدي فتحي دفعة واحدة من الوكرة القطري".

يذكر أنه قد غادر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القاهرة في طريقة للدوحة للخضوع للكشف الطبي بنادي الوكرة قبل إعلان إنتقاله رسمياً.



وأتم الاهلي والوكرة إتفاقهما رسمياً بإنتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 مليون و250 ألف دولار بجانب20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار إمتيازات أخري.



ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي للفحص الطبي قبل إعلان إنتقاله رسمياً للوكرة .

وأتم حمدي فتحي إتفاقه علي بنود تعاقده الشخصي مع الوكرة القطري الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات.